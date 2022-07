Doteraz takmer každý tím odchádzal domov s dlhým nosom. Trojica Lovcov sa zdá byť neporaziteľná. Sú to totiž skutočné vedomostné kapacity – Slavo Hlásny, Denisa Žitňanská a Štefan Jurča. Tí, akoby mali odpoveď na všetko. Promptne reagujú na otázky z každej oblasti a niektorí diváci ich už začínajú obviňovať, že nie je možné, aby boli až takí múdri a odpovede musia vedieť dopredu. „Potom neviem, prečo by sme robili také hlúpe chyby, že často nevieme jednoduchú vec. Že akože by sme sa tak dohodli, že na tejto otázke spravíme naschvál chybu? Nech to vyzerá, že niečo aj nevieme? No, žiaľbohu, nechcú nám dávať tie otázky dopredu,” povedal Štefan Jurča v živom vysielaní Telerána.

Ako sme sa dozvedeli, Lovcov hľadali tvorcovia po univerzitách a rôznych inštitúciách. Ako našli učiteľa angličtiny a dejepisu Slava Hlásneho, je zrejme každému jasné. Je to vedomostný frajer, ktorý v roku 2016 v Dueli na RTVS prevalcoval až 33 súperov a vybojoval si krásnych 31 500 eur. Kde však „vyčmuchali” ďalších vedomostných frajerov Žitňanskú a Jurču? Učiteľ slovenčiny Štefan Jurča bol oslovený napriamo, pretože tvorcovia si ho tiež pamätali z iných televíznych šou. So Slavom sa napríklad spoločne objavili aj v jojkárskej šou Uhádni môj vek. Musel však prejsť náročným sitom testov, aby sa tvorcovia ubezpečili, že bude ako Lovec ten pravý. Učiteľka angličtiny a geografie Denisa Žitňanská sa prihlásila do databázy. Ako neskôr priznala, presvedčil ju manžel, tiež učiteľ, ktorý je na ňu veľmi pyšný. A je taký jej motor. Keby ju do toho nedotlačil, určite by sa sama od seba neprihlásila. Takisto ako ostatní musela prejsť náročným sitom testov a následne mediálnym tréningom. Tak ako všetci vybratí Lovci. Markíza testovala desiatky Lovcov z rôznych odvetví, náhoda to zariadila tak, že v podstate všetci traja sú učitelia.

Ako je však možné, že vedia takmer všetko? A to z akejkoľvek oblasti? „Z kníh. Nedá sa to porátať, ale prečítal som ich už tisíce. Prevažná väčšina z toho, čo prečítam, mi ostane v hlave. Samozrejme, teraz k tomu pribúda aj internet, človek sa dozvie rýchlo, keď mu niečo napadne. A, samozrejme, dokumentárne filmy,” pokračoval Jurča. „Jasné, knihy. Nebol internet v čase môjho detstva, takže som chodil do knižníc, ktoré teraz zívajú trochu prázdnotou, tak sme ,,žrali" čo sa dalo,” zapojil sa Slavo Hlásny ktorý, paradoxne, je najlepší v tom, čo ani nevyštudoval. „Nikdy som neštudoval ani neučil zemepis a myslím si, že skôr ten mi ide najlepšie. Ale odmalička som veľmi rád cestoval prstom po mape, samozrejme, teraz aj normálne a toto poznávanie sveta ma nikdy neprestane fascinovať.”

Vedomostná kapacita učiteľka Denisa Žitňanská síce pôsobí na obrazovkách sebaisto, no aj ona už mala neraz na mále. „Bolo takých otázok viac. Najhoršie na tom je, že vy to aj kdesi máte, len ten procesor to tak rýchlo nevytiahne z toho úložiska,” priznala. Doteraz najväčší trapas však v šou Na love zažila mladá 23-ročná študentka Michaela. Brunetka z Košíc sa na začiatku pochválila, že študovala v zahraničí a aktuálne si v Dánsku dokončila bakalárske štúdium v odbore cestovného ruchu a hotelierstva. V jej výkone sa však nadobudnuté vedomosti akosi neodrazili. „Koľko prstov má dospelý človek?“ opýtal sa jej v prvom kole Viktor. „Deväť,” zahlásila. „Dvadsať,” opravil ju Vincze a ona sa zatvárila, akoby o tom dovtedy ani netušila. „Koho je málo v pesničke Na Orave dobre, na Orave zdravo?” dal jej ďalšiu otázku. „Vody?” opäť strelila mimo. Paradoxne, ako sama sa dostala do finále a bojovala o 150 eur. A to bola čistá komédia. „Najväčším suchozemským zvieraťom je?” „Korytnačka,” vyletelo z nej a vtedy už Viktor vybuchol. „Nie, slon africký.” „Z akej krajiny pochádzal Krištof Kolumbus?” „Amerika,” ďalšia perla a Vincze už ani neskrýval, že sa kvalitne baví. Čo myslíte, vyhrala? Toto ste určite tipli správne, nie. Vo finále však pohoreli aj takí, ktorí dovtedy zo seba sypali samé správne odpovede. Iné je sedieť v obývačke a iné promptne reagovať pred kamerami.