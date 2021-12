Nie je nič nezvyčajné, že speváci niekedy koncertujú aj v deň, keď im navždy odišiel niekto blízky. Ani syn Mekyho Žbirku, ktorý je tiež hudobník, nemal príliš veľa času na trúchlenie. Po pohrebe sa s milovaným otcom rozlúčil po svojom, keď si urobil večer s jeho gitarou a v kancelárii hral do skorých ranných hodín. Teraz musí zase vyjsť na pódium a zabávať svojich priaznivcov. A rozhodne nie doma.

V auguste 2021 sa Žbirka vyfotil v kaderníctve bez okuliarov. Už vtedy pôsobil zoslabnuto. Zdroj: Facebook Miro Žbirka

David si to namieril do ďalekej Ameriky. Informoval o tom na sociálnej sieti svojej kapely Sunnbrella. Už 6. decembra s ňou vystúpi v New Yorku, 9. decembra v San Diegu a na druhý deň v Los Angeles. Jeho otec, ktorý podľahol opakovanému ťažkému zápalu pľúc, by to určite ocenil.

Vianočná PLUSMÁNIA Zdroj: archív