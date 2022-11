Maroš Molnár zažíva okrem životných osudov svojich zverencov v šou Extrémne premeny aj veľa zábavy. Inak to nebolo ani teraz, keď sa opäť musel zamaskovať. Bolo to v čase, keď išiel oznámiť, že si vyberá adepta do šou. Maroš si nalepil fúziky, briadku, dal na hlavu šiltovku a v tomto prestrojení vyzeral ako úplne iný človek. „Jedna z vecí, ktorú si naozaj užívam – a je to veľmi príjemné – sú práve tieto premeny, keď do poslednej sekundy dúfam, že to bude naozaj prekvapenie a nikto to neodhalí. Najmä ten, koho si vyberám. Stále verím, že sa bude vybraný účastník úprimne tešiť. Za mňa je to tá najpríjemnejšia časť Extrémnych premien,“ prezradil nám Molnár.

Kondičný tréner Maroš Molnár. Zdroj: TV MARKÍZA

„Taktiež sú to galavečery, keď môžem zhodnotiť a vyzdvihnúť účastníka šou do výšin tak, ako si to zaslúži. Samotný tréning je však práca, ktorá nesie veľkú zodpovednosť, takže to už nie je o užívaní si, ale o zodpovednosti. Beriem to však ako tréner, milujem svoju prácu a tú si musí človek užívať a mať z nej radosť. Inak by sa to nedalo robiť tak, ako to robím,“ dodal.