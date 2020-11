Finálový sobotný večer jojkárskej šou Zlatá maska sa začal spoločným vystúpením celej zostavy masiek, spolu s tými, ktoré v minulých kolách z hry už vypadli. Potom nasledoval Páv, Robot a Bubák a diváci následne v hlasovaní zvolili masku, ktorá ako prvá vypadla. So šou sa tak musel rozlúčiť Páv. Pod ním sa skrýval spevák Ondrej Kandráč, ktorý viacerých prekvapil. Nik z hádačov totiž Kandráča absolútne netipoval. „Netušila som, že si to ty. A to sa celkom slušne poznáme,"netajila sa Celeste Buckingham, ktorá opäť sedela v kresle hádačov namiesto Jiřiny Bohdalovej. „Ja ťa poznám roky rokúce. Počul som ťa tisíckrát spievať . A to... vôbec by mi to ...,"absolútne nechápal Michal Hudák.

Finále Zlatej masky. Zdroj: tv joj

O titul Zlatej masky sa tak "pobil" Robot a Bubák. Tu prišlo ďalšie prekvapenie, keďže za maskou Robota sa skrýval moderátor Česko-Slovensko má talent David Granský. Diváci sa následne už nevedeli dočkať odhalenia identity víťaznej masky - Bubáka. A tou bola herečka a speváčka Lucia Siposová. Tá poča večera spievala i pesničku od Darinky Rolincovej "Arabela", ktorú zaspievala na nerozoznanie od originálu, preto si aj niektorí mysleli, či sa pod maskou neskrýva Dara Rolins. „Musím povedať, že je to trošku smiešne, že na to, aby som konečne niečo vyhrala, som sa musela stať Bubákom. Bolo nádherné byť ním. Tak pekne sa ku mne všetci chovali. Ďakujem, ste úžasní," vyhlásila víťazka Siposová.