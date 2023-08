Nie je žiadna novinka, že televízni redaktori a moderátori si v živých vysielaniach užijú niekedy aj kopu zábavy. Inak tomu nebolo ani teraz a to v rannom vysielaní. „Tak, už je tu Patrik Porubský. Zaujala ma tá nechcená pusa, ale vidím, že začneš niečím iným,” povedal Kuriľák. „Začnem niečím iným. Nechcenú pusu si dáme potom. Začnem Marcelom Haščákom...” pokračoval moderátor a vzápätí sa ostatní kolegovia v štúdiu začali smiať. „Ale, chalani! Na to si počkám,” zahlásila moderátorka Stračiaková. “Takto ráno hneď na teba idem,” dodal Porubský so smiechom.

Alena Stračiaková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Mohlo by vás zaujímať: