Medzi šikovnými pekármi pôjde znova do tuhého. Julke sa však niečo vymkne spod kontroly. „Neprihára ti to tu?” opýtal sa jej súťažiaci Marek, ktorý zacítil, že niečo horí. „Nie, ja tiež niečo cítim, že prihára, ale u mňa nemá čo,” odpovedala prekvapene. „Toto som už vypla a korpus som tam dala, nemá mi čo horieť. Už som to aj ja cítila a všetko som skontrolovala,” pokračovala.

Šou Pečie celé Slovensko. Zdroj: RTVS

„Všetci to cítime. Asi je niekde v rúre nakvapkané,” konštatoval Marek a vzápätí Julka zistí, kde sa stala chyba. „Už viem, čo to horelo. Nemala som dostatočné množstvo vody v hrnci. Ale už to je o. k.,” zahlásila Julka. To, ako sa jej bude mimo tejto situácie dariť v ďalšej časti pečenia, uvidíte už v nedeľu večer od 20.30 hod. na Jednotke.

