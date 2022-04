Slávnostné odovzdávanie cien Slnko v sieti už pozná svojich laureátov. Prestížne ocenenie si domov odnieslo viacero známych tvárí, medzi ktorými nechýbali herečky Emília Vášáryová (79) či Zuzana Kronerová (69). No tentoraz poriadne pútali pozornosť najmä prítomní páni a nie vždy v pozitívnom zmysle slova.

Galavečer, ktorý sa v sobotu konal v historickej budove Slovenského národného divadla, si nedalo ujsť viacero významných osobností. Keďže išlo o prestížnu udalosť, očakávalo sa, že prítomní hostia sa tomu prispôsobia. Dámy svoju úlohu, až na malé výnimky, zvládli skvele. No niektorí páni tentoraz šliapli poriadne vedľa.

Odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti. Zdroj: Pavel Neubauer

Do tejto skupiny však rozhodne nepatrí herec Miro Noga, ktorý v tmavom obleku vyzeral veľmi dobre, a rovnako tak aj Lukáš Latinák, Ady Hajdu či Stanislav Štepka. Bolo vidieť, že páni sa vedia obliecť a že zvolené oblečenie sa na danú akciu hodilo, ba priam vyžadovalo. No našli sa aj takí, ktorí vyčnievali z radu. Moderátor Bruno Ciberej pútal pozornosť svojimi veľkými nohavicami a čiernymi topánkami, rovnako aj herec Noël Czuczor, ktorý však stavil na bielu farbu. Nie príliš vhodnú obuv si zvolil aj herec Juraj Loj. Páni by si mali brať príklad od svojich starších kolegov.

