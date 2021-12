Krampolovi kamaráti sa domnievajú, že by sa mal s ohľadom na vek viac šetriť. Radia mu, aby zvoľnil tempo. Český Belmondo má totiž od detstva problémy s astmou a od roku 2008 má na srdci z dôvodu arytmie kardiostimulátor. Strach o neho má dokonca aj jeho ex.

Jiří Krampol Zdroj: Michal Šebeňa

„Mal by viac myslieť na seba než na druhých, mal by byť v pokoji, neviem, kam sa stále ženie,“ odkázala mu exmanželka Marta Krampolová, ktorá s ním má od ich rozvodu kamarátsky vzťah. Krampol priznáva, že je nerád sám v prázdnom byte. Po tom, čo mu v auguste 2020 zomrela žena Hana († 59), veľa cestuje po Česku so svojím programom so Zuzanou Bubílkovou a nedbá príliš na to, že už nemá málo rokov. Rovnako nerád hovorí nie účasti na akciách. Na odpočinok tak vôbec nemyslí.