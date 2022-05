Keby nebolo jeho nešťastného pokusu prejsť cez železničné závory, nemusel 29. júla 1985 Petr Sepéši zomrieť. Jeho brat Jan prezradil, ako sa o tragickej udalosti dozvedel. „Ráno zazvonila u nás doma teta a opýtala sa nás, či o tom vieme. Nevedeli sme, o čom hovorí. Povedala nám, že Péťa je mŕtvy. Bolo to okolo deviatej ráno. Ja som s ním deň predtým bol na tenise a potom sme išli domov na obed. Vtedy sa ma Péťa pýtal, či s ním idem späť do Frantovky. Nešiel som s ním a na druhý deň bol mŕtvy. Najskôr sme tomu neverili, lebo u nás doma neboli policajti,” prezradil pre TV Nova.

Iveta Bartošová, Petr Sepéši Zdroj: Reprofoto/Youtube.com/ Červenám

Petr mu veľmi chýba, no na druhej strane by ho zaujímalo, čo by v tomto období robil. „Niekedy si hovorím, ako by to celé dopadlo, keby nezomrel. Či by ešte robil muziku, či by bol slávnejší ako v tom čase? Je mi veľmi ľúto, že odišiel,” dodal so slzami v očiach Jan Sepéši.

