FOTO Po tragédii v Hollywoode natáčal so ZBRAŇOU aj Koleník: Nebál sa streľby do HLAVY?

Ján Koleník si zahrá doktora Andreja Fabiána, ktorého postrelia do hlavy. On to akoby zázrakom prežije, no zabudne na všetky veci, ktoré sa udiali pár rokov predtým. Počas natáčania sa tak tiež musela použiť strelná zbraň. Nemal z toho obavy? Hlavne potom, čo sa udialo hercovi Alecovi Baldwinovi?

Október 2021: Herec Alec Baldwin nešťastne postrelil kameramanku, ktorá zomrela. Zdroj: Jim Weber

„Mám veľa skúseností s podobnými scénami, nakrúcal som veľa kriminálnych seriálov a možno v každom druhom ma postrelili… Do ramena, do brucha... V Druhej šanci do hlavy. Vždy bol prítomný tím, ktorý má na starosti špeciálne efekty. Dáva sa pred herca bezpečnostné sklo, ktoré kamera nevidí, pre úlomky, malé častice, ktoré môžu vyletieť a zraniť. Zbrane majú na starosti rekvizitári, dostávame výcviky, vždy sa predtým uisťujem, či je všetko bezpečné, vždy mám pred tým rešpekt a ťažko sa ubránim myšlienke, že sa môže stať nehoda. Často s tým súvisí aj pyrotechnický efekt, je to zariadenie, ktoré hercovi namontujú na telo - rozbuška ktorá sa pri výstrele odpáli, aby roztrhlo odev, vytiekla krv a aj to je dosť nebezpečné - môžete pritom ohluchnúť, môže vám to spôsobiť popáleniny," prezradil Koleník.

Ján Koleník Zdroj: archív

"Našťastie, vždy som sa spoľahol na našich profesionálov, ktorí nikdy nesklamali. Udalosti v Hollywoode, dúfam, prispejú k tomu, aby to bolo ešte bezpečnejšie. Ako každá nehoda, ktorá pomôže tým, ktorí našťastie prežili,” dodal herec. Seriál Druhá šanca štartuje na Markíze už v pondelok.

