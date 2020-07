Otto Weiter po náhlej smrti manželky ostal vo veľkom dome v Zálesí sám. Najnovšie si musí zvykať na život bez svojej Andrejky, s ktorou bol prakticky nonstop. „To všetko na neho ešte len doľahne. Príde do domu, kde mu Andrejka robila čaj, obedík a to všetko. Ona sa starala o neho a aj o všetko. Až teraz príde celá tá bolesť a on si uvedomí, kto odišiel. Áno, bolí to. Držím mu palce, aby to dobre dopadlo, lebo on tiež nie je ten najzdravší,“povedala nám po rozlúčke speváčka Eva Máziková, ktorá neskrývala o blízkeho priateľa obavy. Ako sa nám však podarilo zistiť, Otto v týchto ťažkých časoch prijal pomocnú ruku od známej.

Pohreb manželky Otta Weitera Andrey Fischer na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Na snímke Marcela Laiferová a Eva Máziková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Pohreb manželky Otta Weitera Andrey Fischer na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Dcéra Andrea už odišla preč, ale je s ním jedna kamarátka jeho milovanej manželky Andrejky, ktorá sa o neho teraz stará. Ona mu aj navarí a postará sa o neho. Takže o Otta je v týchto dňoch dobre postarané,“prezradil nám Noro Mészároš, ktorý tiež každý deň dohliada na to, ako to jeho užialený kamarát zvláda. „Ja som s ním v kontakte každý deň. Volávame si. Rád by som ho zobral niekam mimo, aby sa trochu uvoľnil a prišiel na iné myšlienky. Uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal.

Zdrvený Otto Weiter sa nad rakvou svojej lásky psychicky zložil. Z pohľadu na neho pukalo srdce. Zdroj: Emil Vaško

Vo štvrtok doobeda bol Otto Weiter doma. Ráno vyšiel iba na malú chvíľu vybrať poštu do schránky. Neskôr však k nemu prišla žena, tá, ktorá sa o neho teraz stará. A ide o známu Slovenku! Weiterovi pomáha módna návrhárka Daniela Kralevich, ktorá mu okrem iného nosí aj obedy. O Daniele je známe, že bola s Andrejkou veľmi blízka kamarátka a nechýbala ani na pondelkovom pohrebe. „Nikto nepočítal s tým, čo sa stane... Myslím, že je úplne legitímne, že pri takýchto ťažkých chvíľach, sme sa dohodli, že budeme Ottovi pomáhať a budeme pri ňom stáť, robiť všetko, čo je možné. Ja za ním chodievam trikrát denne. Snažíme sa mu pomôcť v tom najťažšom období, aby mal všetko, čo treba. Bola tam s ním pár dní jeho dcéra a potom sme sa vymenili. Chodia za ním aj ďalší rodinní príslušníci. Robíme čo je v našich silách,“prezradila nám módna návrhárka.

Pohreb manželky Otta Weitera Andrey Fischer na cintoríne v Dunajskej Lužnej. Na snímke Otto Weiter, Eva Mázková a Marcela Laiferová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Kto je to Daniela Kralevich?

Daniela Kralevich (34) sa v šoubiznise pohybuje už od roku 1999, keď vyhrala v súťaži Miss Slovensko titul od zástupcov médií a o rok neskôr obsadila 2. miesto v súťaži Modelka Express International. Okrem toho sa v sedemnástich rokoch stala aj finalistkou Miss Universe 2003. Dnes ju všetci poznajú ako módnu návrhárku a podnikateľku.