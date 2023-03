To, že Petr Kolečko, ktorý sa ešte nedávno ukázal ruka v ruke na galavečere Český lev s milenkou, sa tajne oženil, napísal v stredu český portál blesk.cz. Nikto z trojice sa však k tejto novej informácii nevyjadril. Až večer sa rozhodla samotná Aneta svadbu potvrdiť na sociálnej sieti. „Niekedy je potrebné urobiť razantný krok. Prečo sme ho s Petrom urobili, je len naša vec,” napísala Vignerová s tým, že si želala, aby to ostalo dlhšie utajené. „Sú veci, ktoré o tom všetkom vieme len my. Vám, čo ma tu dlhodobo podporujete, ďakujem a verím, že ma podporíte aj teraz. Všetkým ostatným prajem, aby sa snažili nájsť viac tolerancie a lásky, tak ako sa snažíme my dvaja s Petrom,” dodala.

Exmisska Aneta Vignerová. Zdroj: Instagram Aneta Vignerová