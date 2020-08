Na televíznych obrazovkách je vždy perfektne upravená, no v súkromí si potrpí hlavne na prirodzenosť. Adela Vinczeová (39) totiž nemá problém ukázať sa na verejnosti aj bez mejkapu, no na jej najnovšej fotografii, ktorú promuje televízia Markíza, vyzerá tak, že sa na seba ani nepodobá.

Adelu Vinczeovú síce diváci môžu vidieť na obrazovkách Markízy v reprízovaných častiach Chart show, no už onedlho sa vráti naspäť v premiérových častiach zábavnej šou 2na1. A na tú už chodia upútavky a rovnako ju promuje aj televízia na svojich profiloch na sociálnych sieťach. Markíza totiž zverejnila záber Adely s Danom Danglom a ich šou 2na1, ktorá štartuje už o pár dní.

Rozcuchaná Adela krátko po priamom prenose. Zdroj: Instagram

"Na nové časti sa môžete tešiť už od nedele 6. septembra,"znie oznam pri fotke. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby pri pohľade na Vinczeovú by ste nenadobudli pocit, či je to skutočne ona. Záber totiž prešiel prehnanou retušou a Adela je na snímke neprirodzene vyhľadená a zmenená. Veď, presvedčte sa sami...