"Dobré karavaráno prajú cirkusanti,"napísala na svojom Instagrame pred pár dňami Tormová, ktorá v sobotu ráno zverejnila záber z karavanu. Ním sa vybrala s celou rodinkou do obce Horná Mičiná, na festival, ktorého bola ambasádorkou. Hoci herečka bola na cestách iba počas víkendu, pripustila, že by si vedela predstaviť ísť takto aj na týždeň, no na 10 alebo viac dní už zrejme nie. "Ak to raz vyskúšate, nebudete vedieť prestať s karavanom,"prezradila vo videu Kristína, v ktorom robila prehliadku jej víkendového príbytku. Na výlet karavanom sa tieto dni vybrala i spisovateľka Eva Evita Twardzik s rodinkou.

Tormová prežila celú koronu na chalupe pri lese. Zdroj: Instagram K. T.