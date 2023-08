Podľa informácií TV JOJ zomrel po zákernej a ťažkej chorobe herec Dušan Kaprálik. Známy bol nielen divadelným, ale i filmovým hraním, vo februári oslávil 75. narodeniny. Ako divadelný herec začínal v Krajovom divadle, v dnešnom Divadle Andreja Bagara v Nitre. Členom Divadla Nová scéna v Bratislave sa stal v roku 1973, kde najprv pôsobil v jej Poetickom súbore. Hosťoval aj v Slovenskom národnom divadle (SND) a v Divadle a.ha v Bratislave. Ako režisér spolupracoval s viacerými ochotníckymi a mládežníckymi súbormi.

Vo veku 75 rokov zomrel herec Dušan Kaprálik. Zdroj: Divadlo Nová Scéna

Pred filmovou kamerou stvárnil herec viaceré vedľajšie postavy napríklad v snímkach Choď a nelúč sa (1979), Dávajte si pozor! (1990), Jaškov sen (1996), Nedodržaný sľub (2009), Červený kapitán (2016), Učiteľka (2016) alebo Únos (2017). Do bohatej televíznej filmografie Dušana Kaprálika patria známe tituly Americká tragédia (1976), Višňový sad (1978), Profesor na bielom koni (1984), Tá tajovská voda mútna (1987), Mladé letá (1993), Národný hriešnik (1994), Iba taká hra (1995) a mnohé ďalšie. Známy bol aj zo seriálov Moje kone vrané (1980), Lekár umierajúceho času (1983), Domov (1985) alebo Kriminálka Staré Mesto (2010 - 2013).

August 2023: Vo veku 75 rokov zomrel herec Dušan Kaprálik. Zdroj: Nová scéna

Dušan Kaprálik ostatné týždne bojoval so zákernou chorobou. "Áno, od mája bojoval s vážnym ochorením," prezradila nám riaditeľka divadla Nová scéna Ingrid Fašiangová. Za legendárnym hercom smútia mnohí jeho kolegovia. "Ako prosím? Kedy zomrel? Som v Košiciach, neviem o ničom," reagoval nám zaskočený Topoľský, ktorý sa o smutnej udalosti dozvedel z nášho telefonátu. Herec opísal ich posledné stretnutie. "Naposledy sme boli spolu cca pred mesiacom. Bohužiaľ už v nemocnici, aj s jeho synom. Ten ho zobral von a tam sme sa stretli. Chvíľu sme sa rozprávali. Bol to veľmi vzácny človek, profesionál, poctivec, vynikajúci kolega, vedel poradiť, robil to takou nenásilnou formou. Mali sme ho veľmi radi, to je veľká škoda toto!" zamyslel sa herec.

"Dosť ste ma zaskočili, ani neviem, čo mám ešte povedať. Bol to veľký profík a kamarát. Taký, aký bol on, sú veľmi potrební a bude veľmi chýbať. O jeho zdravotných problémoch som vedel, hovoril mi o nich jeho syn v nemocnici a aj samotný Dušan, len nechcem to teraz rozoberať," dodal. Posledná rozlúčka s pánom Dušanom Kaprálikom bude v utorok 15. augusta 2023 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová:

"Náš prázdninový umelecký ferman dnes zaplnila mimoriadne smutná správa. Ráno 8.8. 2023 dosky Divadla Nová scéna navždy opustil dlhoročný bard, Dušan Kaprálik. Ako sám hovoril, divadlo mu 50 sezón prinášalo slobodu, v ktorej nemusel bojovať s realitou... Umelec, ktorý bol denno-denným prínosom nielen pre divadlo, film, televíziu, rozhlas, ale bol aj skvelým pedagógom s vysokou dávkou profesionality a „človečiny“, žiaľ, navždy odišiel. Veríme však, že ako divadelný otec mnohých hercov, ale aj mladých režisérov bude z umeleckého neba naďalej dohliadať na kroky, ktoré na začiatku robili spoločne a tie úplne prvé ich naučil práve on. Milý Kapor, bolo mi cťou poznať Vás."

Umelecký riaditeľ DNS Karol Čálik:

"Odišiel skvelý umelec, verný otrok Thálie. Slúžil jej nielen ako herec, ale aj ako režisér či pedagóg. Musím vyzdvihnúť i jeho ľudské a morálne kvality. Bol to čestný človek, dobroprajný a žičlivý kolega, dobrý kamarát, na ktorého sa dá spomínať iba v dobrom. Česť jeho pamiatke!"