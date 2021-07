Do modelingovej brandže už koncom augusta opäť pribudnú nové tváre. Práve vtedy sa totiž koná veľké finále súťaže Elite Model Look. V čom je táto generácia iná ako tie predošlé? Sú mladé dievčatá a chlapci pripravení do sveta?

Ak sa dovtedy nič nezmení a situácia bude stále priaznivá, koncom augusta na Pražskom hrade sa bude konať finále Elite Model Look. Vyberať sa bude zo slovenských a z českých finalistov. Za každú krajinu budú dvaja víťazi – chlapec a dievča. My sme navštívili desiatku slovenských finalistov, ktorí sa v priestoroch SND pripravovali na svoje prvé veľké fotenie. Ich podporou bola aj jedna z našich najlepších topmodeliek Saša Gachulincová. Čo hovorí na túto mladú generáciu? Zvládnu svet modelingu?

Modelka Saša Gachulincová fotila pre mnohé svetové značky. Zdroj: Instagram Saša Gachulincová

„Sú pripravení, aj nie sú. Ja by som teraz asi nechcela začínať. V niečom to je ťažšie, v niečom to je ľahšie. Dnes je to iné aj vďaka sociálnym sieťam. Človek sa musí oveľa viac prebíjať a predať. Ale každé obdobie má svoje čaro. Teraz je toho extrémne veľa, je veľmi veľký pretlak. Ale každý z nich si podľa mňa nájde uplatnenie. Či už na európskom, alebo americkom, alebo ázijskom trhu,“ povedala s tým, že keď ona začínala ako 15-ročná modelka, časy boli úplne iné.

Mladučké finalistky súťaže Elite Model Look. Zdroj: MATEJ KALINA

„Keď som začínala, my všetci sme mali iba kredit. Esemeska stála 150 korún a telefonát 300 korún za minútu, takže sme telefonovali z agentúry. Raz za týždeň som počula svoju mamu. A to sme mali 14 - 15 rokov. My sme to mali psychicky oveľa náročnejšie. Ale teraz môžu mať problém v niečom inom. Dnes je už značne veľa značiek, veľa sa fotí, je to také diskutabilné,“ pokračovala. Saša ako modelka prerazila aj vo svete a fotila pre mnohé zvučné značky. Má pre mladé dievčatá recept, ako sa uplatniť na tomto trhu?

„Dôležité je aj poslúchať agentúru a uvedomiť si, že je to biznis, normálna práca. To nie je hoby. Je to normálna robota, za ktorú ste platení. Modelka pracuje pre agentúru, agentúra pre teba. Ona ti zháňa robotu a ty im tiež zháňaš robotu. Musíš byť maximálna ‚profíčka‘. Keď si introvert, buď. Keď si extrovert, buď, ale buď sama sebou! Čo som si všimla, tak tie posledné ročníky boli baby aj chalani takí tichší. Nebojte sa presadiť! Byť trošku iní, pretože ak ste na jedno kopyto, tak je to na figu,” dodala.

