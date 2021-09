Partnerka Paľa Haberu (59) Daniela Peštová (50) kedysi patrila medzi tie najlepšie modelky sveta, no súčasťou tohto biznisu je dodnes a to už vyše 30 rokov. Napriek tomu, že už prekročila prah 50-ky, stále sa pýši božskými krivkami. Ako vníma dnešný modeling?

Daniela Peštová patrí medzi najznámejšie supermodelky z bývalého Československa. Daniela z prestížnej agentúry Elite sa počas svojej kariéry trikrát ocitla na obálke plavkového špeciálu magazínu Sports Illustrated, v roku 1995, 2000 a 2006. Pózovala aj na titulkách ďalších zvučných časopisov ako GQ, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour a ELLE. Pracovala aj pre L'Oreal a Victoria's Secret. Rodáčka z českých Teplíc je dnes mamou troch detí a viacerí ju poznajú aj ako partnerku speváka a porotcu SuperStar Paľa Haberu. V októbri minulého roka oslávila okrúhlu 50-ku, no v modelingu je stále žiadaná.

Daniela Peštová na nedávnom finále Elite v Prahe. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu bola súčasťou novej kampane pre známu značku Victoria's Secret, pre ktorú kedysi roky pracovala. Strčila tak do vačku mladšie krásky. Ako vníma dnešnú generáciu modeliek? “Je to iné už dosť dlho, nedá sa to vôbec porovnávať. Dnes je modeling úplne o niečom inom. Príležitosť robiť túto prácu má oveľa viac ľudí, lebo sa nehľadá tá klasická krása, ale jedinečnosť a výnimočnosť. Požiadavky sú, že musí byť modelka/model niečím zaujímavý, nie úplne krásny,” prezradila nám v rozhovore Peštová.

Pre mladé dievčatá, ktoré chcú ísť v jej šlapajách, no nevedia sa odhodlať, má jasný odkaz. “Že život je príliš krátky na to neskúsiť to, keď máte v sebe niečo, čo vám šepká, že by ste to mali skúsiť. To najhoršie, čo sa vám môže stať, je, že vám jednoducho povedia, že na to nemáte,” hovorí Daniela, ktorú v najbližšej dobe čaká práca a s partnerom Paľom tak budú nejaký čas oddelene, keďže jeho momentálne zamestnáva nakrúcanie SuperStar.

“Partner sa bude zdržiavať v Prahe pre SuperStar, mňa čaká fotenie. V súčasnosti sa dá ťažko plánovať. Mám v kalendári pár vecí, ale či aj naozaj k nim príde, to ukáže čas,” hovorí modelka, ktorá si nedávno vyrazila do spoločnosti po boku najstaršieho syna Yannicka. Stretli sme ju totiž na finále modelingovej súťaže Elite. Je na takéto akcie zvyknutý? “Keď toho nie je veľa, ale len raz za čas, tak OK. My sme už spolu dlho nikde neboli. Tuším pred piatimi rokmi sme tu tiež boli spolu, tak teraz sme si urobili takú opakovačku (úsmev),” dodala.

