Daniela Peštová sa objavila na módnej šou, na ktorej ju namiesto partnera Paľa Haberu sprevádzal najstarší syn Yannick (27). Toho má kráska s bývalým manželom Tommasom Butim. Blondínka v rozhovore priznala svoje kozmetické triky. „Žiadnu plastiku nemám, nechcem mať a dúfam, že mať nebudem, ale uvidíme, čo bude o 5 rokov,“ povedala portálu eXtra.cz. Peštová totiž zatiaľ taký zákrok nepotrebovala, do budúcna však nič nevylučuje.

Daniela Peštová Zdroj: Instagram Daniela Peštová

„Nie som zástanca toho, že keď je niekto mladý a krásny, tak aby to využíval. Keď však niekto príde do veku, tak taká nejaká výpomoc príde vhod,“ uznala. A akú disciplínu dodržiava? „Snažím sa ísť prírodnou cestou. Neriešim všetko, neriešim každú vrásku. Starať sa o seba, kvalitná kozmetika, spánok, dostatok pohybu, všetko so všetkým,“ zverila sa známa modelka, ktorá je okrem iného známa napríklad aj tým, že nepije žiadny alkohol.