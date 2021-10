Partnerka speváka Paľa Haberu (58) Daniela Peštová (50) už roky patrí medzi celosvetovo uznávané modelky. Jej postavu jej môžu závidieť i výrazne mladšie ročníky. No a to, že ju má doma v spálni líder kapely Team, mu určite závidí mnoho pánov. Táto česká kráska oslávila už 51 rokov.

Daniela Peštová patrí medzi najkrajšie české krásky. A hoci oslávila už 51 rokov, rozhodne na to nevyzerá. V jej prípade sa dá celkom určite povedať, že vek je iba číslo a ona to dokazuje čím ďalej tým viac. Postavičku má stále ako tridsiatnička, dokonca i niektoré dvadsiatničky by jej mohli závidieť jej dokonalé krivky. A keďže nepatrí medzi tie známe ženy, ktoré podstúpili rôzne vylepšenia, jej prirodzená tvár je krásna aj bez štipky líčidiel. O čom tiež už párkrát presvedčila.

Daniela Peštová a Pavol Habera Zdroj: Instagram