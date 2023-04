Marcela rozhodne patrila medzi najsexi súťažiace tejto šou. Od začiatku to medzi ňou a Tomášom nesmierne iskrilo, a keby okolo nich neboli kamery, okamžite by sa na seba vrhli. Aj preto viacerí diváci tipovali, že práve táto bývalá basketbalistka to dotiahne až do finále. Nastal však obrovský zvrat. Tomáš si zobral päť krások na hromadné romantické rande do viníc v Turecku. Atmosféra bola úžasná, všetci si výlet mimoriadne užívali. Až do momentu, keď ich Tomáš zobral na spoločnú večeru. Už vtedy si všimli, že je nejaký divný a niečo ho trápi. Vyšlo z neho, že z pätice sa do vily vrátia už iba štyri dievčatá. V tom okamihu nastala dusná atmosféra a krásky iba naprázdno pregĺgali. „Ja toto fakt nedám,“ opakoval dookola. Keď odrazu povedal, aby s ním Marcela išla vedľa, bolo jasné, ktorá si balí kufre.

Ostatné súťažiace iba v tichosti sedeli a sledovali, ako to Tomáš prežíva. Takto plakať ho totiž ešte nevideli. Zdroj: TV Markíza

„Je ťažké vyjadriť to slovami, ale mám taký pocit, aj ty sama si to povedala, že voči mne nemáš žiadne city. Že sa ti páčim fyzicky,“ hovoril jej s trasúcim hlasom a v tom momente sa mu už začali rosiť oči. „Ja sa rozplačem…“ pošepkal jej a niekoľko minút sa objímali. „Keď mám byť úprimný, k Marcele som už začínal cítiť niečo viac a dosť ma to osobne vyľakalo. Tá neistota, či by vedela fungovať v dlhodobom vzťahu. Celý čas sme sa fyzicky priťahovali a vždy sme to hrali na túto kartu. Ja som tu od toho, aby som si našiel vážny vzťah – a myslím si, že s Marcelou by to nefungovalo. Mohla by zazmätkovať, rýchlo zmeniť názor a rýchlo z toho vzťahu vycúvať. Vo víre týchto emócií to bolo už aj na mňa veľa,“ dodal.

Tomáš nevedel zadržať emócie. A všimli ste si? Marcele takmer vykukla bradavka. Zdroj: TV Markíza

Keď sa s Marcelou lúčil, začal plakať a bolo vidno, že ho to mimoriadne trápi. Dokonca aj vtedy, keď kráska už bola v aute smerom na hotel, chodil hore-dole po miestnosti a nevedel zastaviť plač. Ostatné dievčatá iba v tichosti sedeli pri stole a boli v šoku, čo sa udialo. Tomáš totiž takto ešte pri žiadnej súťažiacej, s ktorou sa lúčil, nereagoval. Miestami to vyzeralo ako rozchod po desiatich rokoch. Otázkou potom je, či Marcelu naozaj vyhodil z vlastného rozhodnutia alebo to jednoducho dostal od štábu príkazom… Marcela totiž už niekedy zachádzala do extrémov a jej správanie sa do romantickej šou akosi nehodilo. Miestami jej koketovanie a vyzývavosť pripomínali filmy pre dospelých.

