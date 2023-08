Televízny ženích Tomáš Tarr (30) si splnil veľký sen. Poriadne sa pľasol po vrecku a kúpil si doplnok, z ktorého sa nesmierne teší. Dali by ste za to 16-tisíc eur?

Tomáš Tarr, ktorý už vyše päť rokov pôsobí v Bangkoku, kde sa venuje vlastnému biznisu, si vie kráľovsky zarobiť aj vďaka sociálnej sieti TikTok. Tam ho sleduje neuveriteľných 1,2 milióna fanúšikov. Slováci ho však spoznali len minulý rok vďaka šou Ruža pre nevestu, kde si vyberal svoju nastávajúcu. A hoci víťazkou sa stala mladučká Petrana, vzťah im vydržal len niekoľko mesiacov. Pred letom doletel na Slovensko, kde sa stretol s „vyhodenou nevestou“ Marcelou – a odvtedy sa od seba nevedia odtrhnúť.

Tomáš si splnil sen. Kúpil si Rolexky za 16-tisíc eur. Zdroj: Instagram tomas_tarr

Zaľúbený Tomáš nám dokonca priznal, že zvažuje, že kvôli nej bude tráviť na Slovensku omnoho viac času a možno… sa na rodnú hrudu dokonca aj vráti. Zaláskované holubičky sme stretli cez víkend na známom festivale. A nedalo sa nevšimnúť si, že Tomášovi na ruke svietil poriadne drahý špás. „Kúpil som si hodinky, ktoré som si vysníval, takže rolexky… jeden z mojich detských snov, áno. Ja to mám tak, že keď niečo dosiahnem v živote, tak pre mňa to reprezentuje to, čo som dosiahol. Tieto konkrétne vyjdú asi na 16-tisíc eur,“ priznal nám Tomáš. Neskôr sa nimi pochválil aj na romantickej večeri, na ktorú zobral svoju lásku Marcelu. Tá oslavovala narodeniny.

