Pre divákov a diváčky si úplný nováčik, tak sa nám, Tomáš, v skratke predstav.

Volám sa Tomáš, som zo Štúrova, no už päť rokov žijem v zahraničí, konkrétne v Thajsku v Bangkoku. A robím všetko (smiech). Cez podnikanie, investovanie do projektov, modeling, herectvo, sociálne siete a pripravujem vlastnú značku. Do tejto šou ma kontaktovala priamo Markíza.

Si biznismen, herec, model, no okrem toho kraľuješ aj na sociálnych sieťach. Na Instagrame ťa sleduje takmer už 100-tisíc sledovateľov a TikTok si doslova zobral útokom. Máš tam viac ako milión ľudí! Ako si dosiahol takýto úspech?

Na Slovensku by sa to nepodarilo, no keďže žijem v Thajsku, je tam oveľa viac ľudí, ktorí sú na sociálnych sieťach… Ale je za tým veľa práce. Dva roky môjho života počas covidu boli sociálne siete od rána do večera každý jeden deň, čiže… Návod, ako byť úspešný na sociálnej sieti? Veľa roboty a žiť v inej krajine (smiech).

Túži po láske, či sa mu podarí nájsť svoju vyvolenú, zistíme v priebehu dvanástich epizód. Zdroj: TV Markíza

Prečo si si pre život vybral práve Thajsko?

Ja som tam išiel v roku 2017 na jeden kontrakt v rámci modelingu, a keďže už vtedy som ako model veľa cestoval a cítil som, že som doslova všade a nikde, nebol som usadený a došiel som do Thajska a táto krajina mi učarovala! Mám celkovo rád Áziu, takmer celú moju kariéru som sa v Ázii zdržiaval, no a Thajsko milujem z viacerých dôvod, či už sú to počasie, kultúra alebo jedlo, ktoré je najlepšie na svete. No a Bangkok? To mesto má taký „vibe”, stále žije, má vlastnú energiu a baví ma to, že každý deň je tam niečo iné, nové a vždy je tam čo robiť.

Keď Markíza odhalila, kto je ich nový televízny ženích, viacerí si okamžite povedali: Ako je možné, že taký pekný a úspešný chlap je single?

Single som už viac ako tri roky a od môjho posledného vzťahu som sa sústredil iba na seba, na moju robotu a kariéru. Všetko ostatné muselo ísť bokom, pretože som na to nemal čas. Teda… Určite by na to čas bol, keby si ho človek chce nájsť, ale ja som neriešil nič iné ako kariéru. Kebyže mám vzťah, tak časť energie musím venovať partnerovi a ja som bol do mojej roboty tak zažratý, že som to vôbec neriešil.

Teraz si už na dlhodobý vzťah pripravený?

Asi áno. Za tie tri roky som aj dosť dospel, upratal som si život. Keď je človek vorkoholik, tak vždy na konci dňa už mám taký pocit, že by som aj niekoho prijal, kto by tu bol pre mňa, s kým by som sa mohol porozprávať, objať... A momentálne som v takom štádiu, že už by som si aj našiel priestor v tej mojej rutine a v tom mojom živote na osobu, ktorá by bola pri mne. A viem, že skôr si nájdem priateľku na Slovensku, pretože nech sa človek snaží ako chce, tak my sme kulturálne úplne iní ako ázijskí ľudia. Väčšinou ten vzťah teda stroskotá na tom, že si nerozumieme, máme iné hodnoty, inak sme vychovaní, máme iné záľuby, a práve to je výhoda toho, že keď- že som zo Slovenska, Slovenky sú mi povahovo srdcu bližšie. Sme viac rovnakí, čo sa hodnôt týka. Vzťahy, ktoré som mal v Ázii, boli síce pekné, ale nebol som v tom až tak po uši…

Aký je tvoj typ žien?

Čo sa týka výzoru je to veľmi ťažké. Moje posledné priateľky, keďže žijem v Ázii, boli Aziatky, ale čo sa týka výzoru, nemám vyslovene určený typ, že musí byť blondína alebo tmavovlasá. Musí byť aktívna. Nemám rád lenivé osoby. A čo sa týka povahy, musí byť cieľavedomá, keďže aj ja som taký typ človeka, ktorý si od rána do večera ide za svojimi cieľmi. Nemám rád, keď človek iba sedí doma a nič nerobí. A dôležitý je aj zmysel pre humor, pretože veľká časť toho, čo robím, je práve humor a vtipné videá. Som človek, ktorý si robí žarty všade, kde sa dá.

Tomáš Tarr miluje motorky. Zdroj: TV Markíza

Čo ťa vie na žene upútať ako prvé a čo, naopak, okamžite odradiť?

Na žene si okamžite všimnem pekné zuby, úsmev a oči. A čo ma dokáže odradiť? V podstate to isté (smiech) a v rámci povahy lenivosť, to je pre mňa neakceptovateľné, žiarlivosť a arogancia. Žiarlivosť je aj dôvod, prečo som single, pretože neznesiem drámu v súkromnom živote. Som človek, ktorý je vždy nabitý energiou, a keď sa človek háda a žiarli, tak to berie energiu.

Keďže si robil modela a aj pri pohľade na teba je jasné, že na sebe poriadne makáš, majú u teba šancu aj bacuľky?

Určite áno. V kruhu modelov a modeliek sa pohybujem už desať rokov… A ja by som ani ne- chcel modelku už len preto, že by som sa musel po celom dni rozprávať o tom, ako bolo na kastingoch a aký bol fotograf, to by som už fakt rád vynechal. Takže určite nemusí byť modelka. Ani moje posledné tri priateľky, ktoré som mal, modelky neboli. Keď nie je modelka, je to výhoda, ale zas nehovorím, že nemôže byť modelka (smiech).

Niektoré krásky sa Tomášovi na rande doslova vnútili. Zdroj: TV Markíza

Takže žena, ktorú si vyberieš, bude s tebou musieť odletieť a žiť v Thajsku? O presťahovaní naspäť na Slovensku zrejme teraz vôbec neuvažuješ…

To je otázka budúcnosti, ale chcem ďalej žiť v Thajsku, kde mám rozbehnutý biznis. Nehovorím, že tam chcem ostať žiť do konca života, možnože v jednom momente sa vrátim naspäť na Slovensko, ale najbližších päť rokov je to Ázia, tak- že dotyčná bude musieť ísť so mnou.

Registroval si v minulosti šou Nevesta pre milionára s Honzíkom Novotným?

Vtedy som mal asi 13 rokov, trochu som to registroval. Poznám americkú šou Bachelor, kde to ide už veľmi dlho. Slovenského som tak vnímal, že áno, viem, kto to je a tá legendárna hláška „Přijmeš moji rúži", to asi každý pozná. Ale veľmi som to nepozerával, však som bol ešte malý (smiech).

