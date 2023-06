Televízny ženích z Ruže pre nevestu Tomáš Tarr (29) priletel z Bangkoku opäť na Slovensko. A s moderátorom Krištofom Králikom to roztočili na akcii v Pezinku.

Tomáš Tarr je opäť single, a tak si môže pokojne užívať. Uplynulý týždeň doletel do Bratislavy a cez víkend si už stihol aj vyhodiť z kopýtka. S Krištofom Králikom, jeho manželkou Petrou a s Martinom Klinčúchom si to namierili do Pezinka na akciu Ženy víno funk. A podľa fotiek bolo viac ako jasné, že sa mimoriadne bavili.

Tomáš si vybral Petranu. Vzťah im však vydržal len niekoľko mesiacov. Zdroj: TV Markíza

