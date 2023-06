Tomáš mal pre Marcelu slabosť od začiatku šou. Neskutočne to medzi nimi iskrilo, silikónová kráska sa ho pri každej príležitosti dotýkala, a keď došlo na bozk, bolo to hotové jazykové tornádo. Pri ich spoločnom fotení sa nahodila do erotickej bielizne, a keby tam neboli kamery, ktovie, ako by sa to skončilo… Potom však prišiel šok. Tomáš si zavolal Marcelu a so slzami v očiach jej oznámil, že ju posiela domov. Lúčili sa poriadne dlho a on plakal ako malý chlapec. Už vtedy sa viacerí diváci zhodli, že to rozhodne nemohlo byť jeho vlastné rozhodnutie. Dali si dlhý vášnivý bozk a dohodli sa, že v Bratislave spolu vybehnú na kávu.

Keď Tomáš poslal Marcelu domov, plakal pred kamerami ako malý chlapec. Zdroj: TV Markíza

Fešný Štúrovčan si napokon vybral Petranu, ktorá za ním odletela do Bangkoku. Ich vzťah však vydržal len pár mesiacov a prišiel trpký rozchod. Tomáš pred vyše týždňom priletel z Thajska do Bratislavy, a ako nám priznal, na Slovensku plánuje stráviť celé leto. A ako Marcele sľúbil, nezabudol ani na ich spoločnú kávu. Pri otázke, či si myslí, že by z toho mohol vzniknúť vzťah, sa iba záhadne usmial a povedal: ,,Nechajte sa prekvapiť.” Nikoho by to zrejme veľmi neprekvapilo, keďže v šou bola medzi nimi obrovská chémia.

Tomáš mal pre Marcelu od začiatku slabosť. Zdroj: TV Markíza

A ako sme sa najnovšie dozvedeli, Tomáš by mal byť už opäť zadaný. Kto je jeho nová vyvolená? Hádate správne, sexi dračica Marcela! ,,S Marcelou sme sa stretli po 9 mesiacoch a určite pár v súčasnosti netvoríme, preberali sme naše pocity a emócie, čo sme zažívali počas šou. V šou sme práve toto nedokázali. Rozprávať sa o vážnych veciach. Som veľmi rád, že Marcela ma vyviedla z omylu a dali sme si fakt hlboký rozhovor o vážnych témach. Téma Bangkok zatiaľ ani neprebehla medzi nami, keďže ide o prvú kávu. Nechávame tomu voľný priebeh,” povedal nám Tomáš, ktorý stále nechce otvorene priznať, že tvoria pár. To, že sú naozaj spolu, potvrdzujú aj reakcie ľudí, ktorí ich už viackrát spolu stretli. ,,Videli sme vás, ako ste si užívali na kúpalisku v Štúrove, prečo to tajíte?” napísala Katarína. ,,Tomáš tvrdí, že toto je ich prvá káva. No my sme ich spolu videli už pred týždňom. Tomáš hovorí, že pár ešte nie sú a máme sa nechať prekvapiť, a pritom sa už dávno vodia za ručičky,” ozývajú sa tí, ktorí ich spolu už dávnejšie načapali. Či mu to s Marcelou vydrží dlhšie ako s Petranou, sa uvidí.