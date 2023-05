Tá sa síce tvárila, že to berie statočne, no keďže Tomášovi na ich rande vyznala lásku, určite ju to muselo mimoriadne mrzieť. „Ja od teba nepotrebujem počuť nijaké vysvetlenie,“ povedala Priscilla Tomášovi. „V tomto tureckom finále sa riadim maximálne iba pocitmi a bohužiaľ som to k Priscillke cítil najmenej,“ vyjadril sa televízny ženích.

Priscilla Tomáša pred odchodom varovala. Zdroj: TV Markíza

„Ja som to s Tomášom myslela úprimne a dosť ma mrzí, že tam ostala baba, ktorá to naozaj hrá. Cítim sa smutná, pretože som k nemu už niečo cítila. Nech si vyberá naozaj s rozumom, lebo isté veci o jednej z báb proste nevie a myslím si, že by to vedieť mal. Dúfam, že mu baby povedia pravdu o Petrane. Keď to vyhrá ona, Tomáš sa má na čo tešiť,“ povedala následne v aute. Zrejme mala na mysli to, že jedine Petrana si pred šou zistila, kto je televíznym ženíchom a kompletne si ho prelustrovala. „Voči Petrane ako osobe nemám žiadne city, pre mňa ona skončila. Pokiaľ si ju Tomáš vyberie ako partnerku, veľmi rýchlo príde na to, že urobil veľkú chybu,“ vyjadrila sa Mirka. „Petrana je veľký manipulátor. Keď s ňou Tomáš skončí, tak… chudák,“ pridala sa Tereza.