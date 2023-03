Tomáš Tarr je 29-ročný úspešný, sympatický a krásny muž, ktorý sa rozhodol, že tú pravú si nájde na Slovensku. „Single som už viac ako tri roky a od môjho posledného vzťahu som sa sústredil iba na seba, na moju robotu a kariéru. Všetko ostatné muselo ísť bokom, pretože som na to nemal čas. Teda… Určite by na to čas bol, kebyže si ho človek chce nájsť, ale ja som neriešil nič iné ako kariéru. Kebyže mám vzťah, tak časť energie musím venovať partnerovi a ja som bol do mojej roboty tak zažratý, že som to vôbec neriešil,” prezradil nám tesne pred začiatkom šou.

„Momentálne som v takom štádiu, že už by som si aj našiel priestor v tej mojej rutine a v tom mojom živote na osobu, ktorá by bola pri mne. A viem, že skôr si nájdem priateľku na Slovensku, pretože nech sa človek snaží, ako chce, tak my sme kultúrne úplne iní ako ázijskí ľudia. Väčšinou ten vzťah stroskotá na tom, že si nerozumieme, máme iné hodnoty, inak sme vychovaní, máme iné záľuby, a práve to je výhoda toho, že som zo Slovenska, Slovenky sú mi povahovo srdcu bližšie. Sme viac rovnakí, čo sa hodnôt týka. Vzťahy, ktoré som mal v Ázii, boli síce pekné, ale nebol som v tom až tak po uši…” povedal dôvod, prečo chce priateľku Slovenku.

Hneď v prvej časti sa Tomášovi predstavilo 18 dievčat. Každá bola iná a svojím spôsobom výnimočná. Jedna má dredy a je potetovaná po celom tele, ďalšia je kyprejších tvarov, niektoré majú obrovské prsia, iné sú zas úplne prirodzené. No čo väčšinu krások spája, je to, že majú napichané pery, umelé prsia a ďalšie úpravy na tvári. A o tom sú aj mnohé divácke komentáre. Tomášovi odkazujú, aby si vybral prirodzenú krásku a od tých ,,plastikových" utekal kade-ľahšie. A aký má na to názor samotný televízny ženích?

„Nechcem povedať, že som proti plastikám, práveže vôbec nie som. Tým, že žijem v Ázii a Bangkok je centrum plastiky, hlavné mesto plastickej chirurgie, takže vidím to denne. Pre mňa je to úplne v poriadku. Akceptujem to, nič proti tomu nemám, ale nechcem zas, aby si ľudia mysleli, že to preferujem,“ povedal nám Tomáš. Takže u neho majú rozhodne šancu aj tie, ktoré si ľahli pod nôž plastického chirurga.

