Tomáš Tarr sa rozhodol, že leto v Bangkoku vymení za Slovensko. ,,Strávim tu minimálne celé leto. V lete na Slovensku som nebol veľmi dlho, teším sa, že tu môžem byť a aj pracovne mi to vyhovuje vďaka mnohým spoluprácam, takže si to tu idem užiť," povedal nám ešte v júni. A naspäť do Thajska ho to zrejme ani nijako extra neťahá. Dôvod? Jeho sexi frajerka Marcela.

Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková ako zamilované hrdličky. Zdroj: TikTok/tomas_tarr

Dvojica si spolu užíva, ako sa len dá. A presne tak, ako to medzi nimi iskrilo v šou, to medzi nimi iskrí aj v súkromí. Tomáš najnovšie pridal poriadne pikantný záber. Jeho láska leží na gauči a on má ruku položenú na jej odhalenom zadku. ,,Riťka moja (to pomenovanie patrilo mne od Marcely)," napísal Tarr k záberu. ,,Štúrovo city," okomentovala fotku Marcela.

Prečítajte si tiež: