Tomáš sa pred začiatkom šou zveril, že svoju vyvolenú by si konečne rád našiel na Slovensku, keďže na ženy v Bangkoku nemal šťastie. A to hlavne preto, že majú inú mentalitu a nevyhovujú mu až tak, ako tie naše. Po nevydarenom pokuse s nevyspytateľnou Petranou sa bezhlavo zamiloval do Marcely a chvíľu to vyzeralo, že našiel to, čo hľadal a ešte omnoho viac. Zaľúbenci sršali šťastím a na nedávnom festivale nám dokonca Tomáš prezradil, že jeho city k Marcele sú také silné, že zvažuje, že by sa kvôli nej vrátil naspäť na Slovensko, keďže sexica si život v Thajsku nevedela predstaviť.

Hrali to? Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková sa na nedávnej mediálnej párty tvárili zaľúbene. Zdroj: EMIL VAŠKO

V romantickej rozprávke však došlo k nečakanému zvratu a dvojica oznámila uplynulý víkend definitívny rozchod. Pritom to nebolo tak dávno, čo spolu žiarili na markizáckej párty, na ktorej by si nik ani len nepomyslel, že ich vzťah je krátko pred krachom. „Ahojte, priatelia! Nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti z môjho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite. Keďže s Tomášom sme tvorili svojím spôsobom verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme. Určite sa nevyhneme rôznej kritike, že sme to robili pre pozornosť atď. Verte nám, že nie. 90 % nášho vzťahu sme mali v súkromí a nestáli sme o pozornosť médií," zverila sa Marcela fanúšikom. Príčinu rozchodu však bližšie nešpecifikovala.

Iba nedávno si svoj vzťah ešte bránili pred Petraninými útokmi. Zdroj: TV Markíza

"Nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka. Ďakujeme vám všetkým, že ste nám tak veľmi fandili a podporovali náš vzťah. Niekedy to tak život nechce. Ďakujem," dodala. "Ďakujeme za Vašu podporu, Marcela a ja, ako písala, sme sa rozišli s rešpektom a naďalej tu budeme jeden pre druhého v živote," reagoval Tomáš.

Tomáš a Marcela ešte ako zaľúbenci na letnom festivale. Zdroj: Instagram

No a zdá sa, že práve on je tým z dvojice, kto ich rozchod znáša nesmierne ťažko, čomu nasvedčujú utrápené fotky, videá či popisy k spomínaným záberom. Z jeho profilu dokonca nevymizli ani spoločné zamilované fotografie s jeho Mackou, ktoré vznikli ešte počas ich krátkeho vzťahu. Na Marcelinej nástenke by ste tieto zábery hľadali už len márne. Tomáš sa vrátane skormútených záberov najnovšie fanúšikom poďakoval za správy a učinil závažné rozhodnutie, ktoré zrejme vidí ako jediné východisko z náročného obdobia. "Ďakujem za všetky správy. Potrebujem si oddýchnuť. Vypadnúť zo Slovenska, na chvíľu prísť na iné myšlienky," zveril sa na Instagrame deprimovaný exženích, ktorý chce na všetko zabudnúť pri mori. Najnovšie zverejnil video, ako sedí pri mori a hľadí do diaľky. A kto mu robí spoločnosť? Rozkošná cica. V tomto prípade ide však skutočne iba o štvornohú cicu micu.

