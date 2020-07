Hrdý otecko sa svojou dcérkou už aj stihol pochváliť. ,,Welcome to the jungle! Charlotte Palonder. 3,9 kg. - 50 cm. 14. 7. 2020," napísal k spoločnej fotke. ,,Ja som šťastná, že sme konečne spolu a zdravé. To je najväčší zázrak, nič iné ma už teraz netrápi. Malá je Charlotte, mala 3,9 kg a 50 cm a zatiaľ veeeľa spinká, tak sa modlím, aby jej to vydržalo láske mojej krásnej," reagovala šťastná mamička Kristína.

Kristína Greppelová a Tomáš Palonder sa zosobášili pred dvoma rokmi. Zdroj: archív

Kristína Greppelová má z prvého manželstva syna Adamka, ktorý jej robí doma spolu s Tomášom obrovskú radosť. Ich rodinka sa však rozrástla a už sú štyria. Gratulujeme!