FOTO Tomáš Maštalír to KONEČNE povedal: Prečo NIKDY nepôjdem TANCOVAŤ do šou Let´s Dance

Herec Mario Cimarro alias Juan Reyes z telenovely Skrytá vášeň mal v čase svojej najväčšej slávy na Slovensku obrovský zástup fanúšičiek. Keď sa v roku 2018 objavil v Bratislave, vyvolal hotový ošiaľ! Aj to bol dôvod, prečo Markíza siahla práve po ňom. V našich končinách zrejme nenašli väčšiu hviezdu, ktorá by tromfla kráľa minuloročného parketu Jána Koleníka. Hoci jeden by tu bol. Prečo Tomáš Maštalír túto šou odmieta?