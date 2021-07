Skladba sa volá Jedno ráno a autorom hudby i textu je Martin „Fefe“ Žúži z Hexu. Keď túto ponuku prvý raz volala Maštalírovi producentka filmu Wanda Hrycová, Tomáš podľa jeho slov doslova na pár sekúnd onemel a mal o tom pochybnosti a musel si to premyslieť. Na druhý deň napokon prikývol a na chvíľu sa z neho stal spevák. Skladbu však nahrávali tak, že v štúdiu sa spolu vôbec nestreli.

„Tešila som sa, že to nahráme spolu, ale Tomáš si vyhradil právo, že chce byť pri tom sám, pretože sa predo mnou vraj hanbil,” prezradila Tina v Rádiu Jemné. „Naozaj sa v tom necítim doma. Mal som veľké obavy, ako to pôjde. Tina je profesionál, spieva takmer každý deň pred tisíckami ľudí, ja nemám takú skúsenosť a, samozrejme, ani to sebavedomie v speve. Bál som sa toho, ako to pôjde a nechcel som ju tam zdržiavať,” vysvetlil Tomáš v spomínanom rádiu a dodal, že veľmi mu pomohli zvukoví majstri počas nahrávania.

