Seriál z lekárskeho prostredia Druhá šanca spôsobil na Slovenskú hotový ošiaľ. Diváci sa nevedeli dočkať pondelka, keď budú opäť sledovať osudy hlavných hrdinov na čele so špičkovým lekárom Andrejom, ktorý po streľbe stratil pamäť. Toho hral skvelý Ján Koleník. Paradoxne, v Česku sa tento príbeh absolútne nechytil! A to ústrednú postavu hrá sexsymbol Tomáš Maštalír.

Seriál Druhá šanca je adaptáciou úspešného talianskeho seriálu DOC o doktorovi, ktorý následkom zranenia stratí pamäť a nepamätá si nič z posledných dvanástich rokov svojho života. Seriál je inšpirovaný skutočným príbehom talianskeho lekára Pierdante Piccioniho. Ukazuje nielen jeho úpornú snahu o pochopenie novej reality a samého seba, ale aj o pochopenie svojich najbližších, ktorí sú úplne iní, ako si ich pamätá. Slovenskú verziu s názvom Druhá šanca si diváci zamilovali hneď od prvej časti a okamžite sa stal najsledovanejším seriálom na celom trhu. Hlavnú postavu Andreja hral Ján Koleník, ktorému to sadlo ako uliate. Na Markíze sa v pondelok vysielala posledná časť prvej série a fanúšikovia sa už nevedia dočkať pokračovania. Ďalších nových 16 epizód uvidia diváci už túto jeseň. Každú epizódu Druhej šance sledovalo túto jar v priemere so započítaním trojdňovej oneskorenej sledovanosti až 641-tisíc divákov vo veku nad 12 rokov.

Na Slovensku seriál Druhá šanca bodoval. Už sa chystá jeho druhá séria. Zdroj: tv markíza

Asi mesiac od slovenskej premiéry sa tento seriál dostal aj na obrazovky českej Novy, ale s názvom Chlap. Do hlavnej úlohy si Česi vybrali herca Tomáša Maštalíra, s ktorým hrajú aj Jitka Ježková, Andrea Růžičková, Jiří Dvořák, Ivan Lupták alebo Jenovéfa Boková. Na seriáli sa podieľajú aj slovenskí tvorcovia z D.N.A. Production, producent Rasťo Šesták a režisér Peter Bebjak. A hoci sa zdalo, že v Česku bude mať tento licencovaný projekt ešte väčší úspech ako na Slovensku, opak sa stal pravdou. Na úspech slovenskej verzie sa ani zďaleka nechytá.

Tomáš Maštalír hrá v seriáli Chlap doktora Ondřeja Franka. Zdroj: TV Nova

Televízia Nova ho začala vysielať 10. marca. Vo večernom vysielaní Chlap vystriedal detektívny seriál Odznak Vysočina, ktorého vysielanie sa týždeň predtým zavŕšilo. Po úspechu Druhej šance na Slovensku si televízia Nova so seriálom tak verila, že ho do vysielania postavila proti silnému kandidátovi – rodinnému seriálu TV Prima ZOO. Ten je u našich západných susedov mimoriadne obľúbený. V univerzálnej cieľovej skupine (všetci diváci nad 15 rokov) si zaplo ZOO 1,12 milióna divákov a Chlapa 839-tisíc divákov. Čo sa týka druhého dielu, ZOO si pozrelo 1,15 milióna a Chlapa na Nove už iba 751-tisíc. Tretí diel mal ešte menej divákov, len 745-tisíc oproti 1,12 milióna divákov, ktorí si pozreli konkurenčnú ZOO na Prime. Len na porovnanie, pred seriálom Chlap vysielala TV Nova kriminálny seriál Odznak Vysočina s Monikou Hilmerovou v hlavnej úlohe. Ten dokázal seriálu ZOO konkurovať lepšie. V univerzálnej cieľovej skupine si bez problémov dokázal pripísať vyše 970-tisíc divákov.

Zaujímavosťou je, že so železnou pravidelnosťou sa stáva, že to, čo funguje u nás, zákonite nefunguje u českých divákov a naopak. Napríklad, dobrodružná šou Survivor skončila na Slovensku fiaskom, kdežto na Nove má stále skvelú sledovanosť. To isté platí aj o šou MasterChef, ktorá sa u nás vysielala v roku 2016. Táto šou spôsobila v Česku hotový ošiaľ, kdežto na Slovensku sa tešila iba priemernej sledovanosti.

