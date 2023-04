Vaša seriálová postava Andrej Rosický má toho na rováši poriadne veľa, ale mnohých známych vedel famózne oklamať. Keď niekto klame vám, viete klamstvo okamžite rozpoznať?

„Radi si to často myslíme a veľmi často sa v tom pocite zmýlime. Asi každý z nás, nie?”

Aké klamstvo by ste dokázali tomu druhému odpustiť?

„Hranica neakceptovateľnosti klamstva je asi vtedy, keď to klamstvo má negatívny dosah na život niekoho iného. Ak môže to klamstvo niekomu ublížiť alebo niekomu zničiť život a skrátka mu uškodiť. To je asi hranica, kedy to už nie je akceptovateľné.”

Postava, ktorú hráte, je uznávaný kardiochirurg. Keď ho Laura obvinila zo znásilnenia, mnohí jeho známi tomu nechceli uveriť. Keby sa niečo podobné objavilo o vašom známom, ako by ste reagovali?

„Neviem. Tak vychádzajme z toho, že do akej miery toho človeka poznáte a prečítate si niečo o niekom, koho poznáte veľmi dlho a veľmi dobre… Tak čo? Ste schopní tomu na prvýkrát uveriť? Ono to aj môže byť pravda, ale keď vám to k tomu človeku nesedí a vy ho tak nepoznáte, tak minimálne aspoň neuveríte hneď všetkému. Aj vôbec uveriť hneď na prvú šupu všetkému, asi nie je úplne najrozumnejšie.”

S Monikou Horváthovou ste spolu hrali prvýkrát. Razíte takú teóriu, že u hereckých kolegov jednoducho musí zafungovať tá správna chémia a vtedy to ide pred kamerami lepšie?

„Na toto sa nesústredím. Niekedy sa to stane – niekedy viac, niekedy menej a v prípade, že by to nenastalo, tak nechcem byť limitovaný tým, že teraz nefunguje s nejakým hereckým kolegom chémia, tak sme vlastne v keli a nedokážeme to zahrať. Sme hádam profesionáli. Ale, samozrejme, veď medzi ľuďmi existuje prirodzená sympatia, prirodzená antipatia, ale všetci sme dospelí a ak máme všetkých pokope, tak sa s tým, presne ako v živote, vieme nejakým spôsobom vyrovnať. Našou úlohou je, aby to vyzeralo, že to tak je.”

Otázka, ktorú dostáva každý herec. Aké postavy sa vám hrajú lepšie? Tie vtipné alebo dramatické?

„Nemám toto. Ja som najvďačnejší za pestrosť. Ak sa to môže striedať, ak mám možnosť hrať čo najširšie spektrum pos-táv. To je pre mňa najväčšia radosť a nie nejaký druh postavy.”

Počas natáčania Klamstva ste skončili v studenom jazere. Nechceli ste dabléra alebo razíte teóriu, že všetko chcete na pľaci precítiť doslova na vlastnej koži?

„Nie, to nie je tak. Sú niektoré veci, ktoré sa jednoducho nedajú zahrať s dablérom, pretože sa to musí natočiť tak, že musíte byť rozpoznateľný. Niečo sa oklamať nedá. Pri niečom sa musí použiť dablér, na čo by ste fyzicky nestačili, alebo si to vyžaduje nejaké iné fyzické dovednosti, ale to sa potom aj tak musí točiť, aby nebolo vidno, že kde je dablér, v ktorom momente ste to vy a v ktorom on. A niektoré veci sa s dablérom robiť jednoducho nedajú. No a presne tá scénka, pri ktorej som skončil vo vode, sa nedala robiť s dablérom. Bolo to v pohode, akurát škoda, že vonku nebolo 30 stupňov a voda nemala 25, ale vonku bola zima a voda mala 12. A je pravda, že uprostred Čunova som naozaj vo vode ešte nebol (smiech). Fajn zážitok.”

Celý svet „fičí” na streamovacích platformách, ako sú Net-flix, HBO Max či Disney+. Podľahli ste tomu aj vy?

„Musím sa priznať, že v poslednom období, odkedy sa svet po korone znovu rozbehol, mám extrémne málo času. Takže aj keď si chceme niečo doma pozrieť, tak máme asi jeden diel za mesiac, takže… (smiech) Ja totiž po večeroch ešte hrávam divadlo a často po celodennom programe sa večer ešte musím učiť texty atď. a ráno zase vstávame. Ale Netflix a tieto platformy som začal sledovať počas korony, keď všetko zastalo a ostali sme všetci doma. Takže som sa pripojil k tým státisícom ľudí po celom svete, možno miliónom, ktorí začali častejšie Net- flix sledovať. Ale ani tam som to nemal tak, že by som vyhľadával jeden typ programu. Ja som Netflix začal pozerať, už keď sa tam niekoľko rokov programový obsah zbieral, čiže bolo si z čoho vybrať. Už len z čistého zájmu som chcel pozerať všetky možné druhy žánrov a nebavilo ma pozerať len jedno stále dokola. Od určitého žánru si potrebujete aj oddýchnuť a preložiť to niečím iným. A ako sa hovorí, všetci máme radi istý druh jedla, ale keby ste ho mali jesť každý deň, tak možno veľmi rýchlo by prestalo byť vaše najobľúbenejšie.”

Váš nezameniteľný hlas ste prepožičali mnohým hollywoodskym hercom. Počas toho, ako ich dabujete, možno od nich aj niečo herecky odkukávate? Napríklad od takého Matthewa McConaugheyho alebo Gerarda Butlera?

„Z môjho pohľadu to ani dosť dobre nejde. Pretože ak nehrám presne tú istú scénu a tú istú pos- tavu, tak čo odkopírujem? Použijem niečo, čo použil on v inej situácii? Ja takto nepracujem. Určite sa rád pozerám a obdivujem mnohých kvalitných hercov, ale nijaké odkukávanie. To asi tak úplne nefunguje.”

Okrem Klamstva účinkujete aj v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde hráte Leopolda, ktorý po páde z koňa skončil na vozíčku. Aké je to hrať človeka, ktorý z minúty na minútu prišiel o možnosť chodiť?

„Musíte sa vcítiť do kože človeka, ktorý žije neustále s takýmto obmedzením. A zvlášť v tých časoch. Teraz je svet už oveľa viac ústretovejší k hendikepovaným ľuďom a vtedy to nebolo ani tak spoločensky akceptované. A hlavne je to čerstvé a ten človek sa s tým nedokáže zmieriť, asi ako každý po takom druhu úrazu. Stále je tam ten rozmer, že sa s tým človek nedokáže zmieriť a že stále ešte verí a hľadá spôsoby, ako to zvrátiť, hoci to vyzerá, že je to nezvrátiteľné. A to je vaša úloha ako herca, aby ste to dokázali nejakým spôsobom sprostredkovať divákom.”

