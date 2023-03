Dlhé roky si nevedel nájsť frajerku a konečne je šťastím celý bez seba. Tomáš Bezdeda od jari tohto roku randí s mladšou Ivanou, ktorá, zdá sa, je jeho životná láska. "Pre nás je tento deň ešte o niečo špeciálnejší. Hello 2023! Láska, zásnuby," pochválila sa Bezdedova už snúbenica Ivana presne 1. januára na jej profile na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila fotku z ich zásnub. Tie prebehli v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách, kde Tomáš vystupoval.

Tomáš Bezdeda a Ivana Zdroj: https://www.instagram.com/p/ClElcpNKtOV/

"Vystupoval som na Silvestra v Tatrách a tesne pred mojím vystúpením som na izbe Ivanku požiadal o ruku. Možno je to také klišé, že na Silvestra, ale tak čo, život znesie ešte aj väčšie klišé," prezradil nám vtedy Bezdeda pár hodín po jeho zásnubách. No a prešli dva mesiace a bývalý superstarista prekvapuje opäť! Ako píše denník Nový Čas, Vinczeovej bývalý sa bude ženiť! A to už túto sobotu. Srdečne blahoželáme!