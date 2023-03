Dlhé roky si nevedel nájsť frajerku a konečne je šťastím celý bez seba! Tomáš Bezdeda od vlaňajšej jari randí s mladšou Ivanou, ktorá sa stala jeho životnou láskou. Na konci roka 2022 prekvapil rýchlymi zásnubami v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách, kde Tomáš vystupoval na Silvestra. Odvtedy prešli dva mesiace aj pár dní a dvojici zazvonili svadobné zvony. V sobotu si totiž Tomáš a Ivana povedali „áno“ v evanjelickom kostole v Žiline. Viacerí si možno pomysleli, prečo sa spevák so svadbou tak ponáhľal, keďže s Ivanou tvorí pár od apríla 2022.

„Čas niekedy nie je až taký dôležitý, lebo poznám veľa párov, čo sú spolu aj sedem rokov a nevyšlo im to – a naopak. Nemyslím si, že rok je krátky čas, je to hlavne o komunikácii a človek už nejaké veci vie. Nikdy neviete do budúcna, ako čo dopadne, ale keď sa držíte nejakých vecí... máme vo veľa veciach jasno, vždy si všetko perfektne odkomunikujeme. Riešime to takto, ako to je a ako to cítime,“ prezradil Tomáš dva dni pred sobášom.

Za rýchlou svadbou však bolo aj tehotenstvo teraz už jeho manželky Ivany. Tá totiž nosí pod srdcom ich prvé dieťatko. Ženích to prezradil na sociálnej sieti: „Budem ťa milovať navždy! Ivanka, ste moje všetko,“ napísal k fotke pár hodín po obrade nastávajúci otecko Bezdeda, kde nevesta ukázala tehotenské bruško. Dvojica tak vo veľký deň odhalila sladké tajomstvo.

Tomáš Bezdeda sa oženil. Zdroj: Instagram Tomáš Bezdeda

„Chceli sme byť manželmi. Obrad sme mali v kostole a bol dojímavý. Je to zodpovednosť, už to nie som iba ja a chceli sme, aby sa bábätko narodilo do rodiny. Nehovorím, že svadba je vzorcom na šťastie, ale keď sú dvaja zobratí, je to pekné a symbol toho, že sme v tom dvaja a teraz už aj traja. Mám dobrý príklad od rodičov, ktorí sú spolu 39 rokov. A áno, svadbu urýchlilo aj manželkino tehotenstvo. Chceli sme, aby si to užila, ešte kým nemá veľké bruško,“ prezradil Tomáš Bezdeda pár hodín po svadbe.

Spevák nám prezradil aj to, v ktorom mesiaci je manželka: „Končí šiesty. Splnil sa mi sen o dieťati, bolo to spontánne a v súčasnosti to nie je samozrejmosť. Je to spôsobené svetom, v ktorom žijeme, a aj tým, čo jeme. Nie je to ako kedysi, že otehotnieť nebol problém. Dnes s tým majú problém aj mladé ženy. O to viac si vážime, že Pánbožko nám dieťatko doprial,“ zdôraznil Tomáš s tým, že dokonca až v deň sobáša sa dozvedeli pohlavie dieťatka.

Tomáš Bezdeda sa oženil. Zdroj: Instagram Miro Jaroš

„Bude to chlapček, meno ešte vôbec nevieme. Pohlavie sme zistili na svadbe, praskli sme balón, čo vymyslela švagriná, a vyleteli z neho modré trblietky, ktoré prezradili, že je to chlapec,“ zveril sa Tomáš. Svadobná hostina bola v romantickom kaštieli v Gbeľanoch, ktorý patrí medzi 10 najvyhľadávaných miest pre sobáše.

Hostia sa bavili do skorých ranných hodín. „So zábavou sme začali veľmi skoro, už o pol piatej popoludní. Skončili sme ráno medzi štvrtou a piatou. Pozvaní boli Ďuro Topor z Tublatanky, Robo Halák z Novej scény, kamarát René Štúr, prísť mal aj Miro Jaroš, ale napokon bol iba v kostole, keďže večer nemohol. Chcel som pozvať veľa kamarátov, ale kapacitne sa to nedá. Svadbu sme tak mali v rodinnom kruhu a s najbližšími kamarátmi. Hrala nám skupina Aya, s ktorou som kedysi vystupoval. Zaspieval René Štúr, mali sme aj čepčenie. A zaspieval som aj dve pesničky,“ opísal ženích zábavu.