Dlhé roky si nevedel nájsť frajerku a konečne je šťastím celý bez seba. Tomáš Bezdeda od jari tohto roka randí s mladšou Ivanou, ktorá, zdá sa, je jeho životná láska. „Pre nás je tento deň ešte o niečo špeciálnejší. Hello, 2023! Láska, zásnuby,“ pochválila sa Bezdedova snúbenica Ivana presne 1. januára na Instagrame, kde zverejnila fotku zo svojich zásnub. Tie prebehli v jednom z luxusných hotelov vo Vysokých Tatrách, kde Tomáš v tom čase spieval.

Tomáš Bezdeda so snúbenicou Ivanou. Zdroj: Instagram

„Vystupoval som na Silvestra v Tatrách a tesne pred mojím vystúpením som na izbe požiadal Ivanku o ruku. Možno je to také klišé, že na Silvestra, ale tak čo, život znesie ešte aj väčšie klišé,“ prezradil nám Bezdeda pár hodín po svojich zásnubách. No a prešli dva mesiace a bývalý superstarista prekvapuje opäť! Vinczeovej bývalý sa žení už túto sobotu. Dvojica randí spolu necelý rok. Prečo sa tak ponáhľa?

„Niekedy ten čas nie je až taký dôležitý, lebo poznám veľa párov, čo sú spolu aj 7 rokov a viac a nevyšlo im to – a naopak. Nemyslím si, že rok je krátky čas, je to hlavne o komunikácii a človek už nejaké veci vie. Ide o to, aby sa ľudia nehádali pre blbosti a všetko si odkomunikovali. Nikdy neviete do budúcna, ako čo dopadne, ale keď sa držíte nejakých vecí... máme vo veľa veciach jasno, vždy si všetko perfektne odkomunikujeme. Nevieme, čo príde o 10 – 20 rokov, ale nevieme ani to, či tu pri toľkom strese ešte budeme. Riešime to takto, ako to je a ako to cítime," prezradil nám Bezdeda. Je vari za bleskovou svadbou radostné očakávanie jeho partnerky? „Nie, ale budeme radi, keď budeme v očakávaní,“ dodal Tomáš s úškrnom.

Zaujímalo nás, či jeho bývalá partnerka Adela Vinczeová, s ktorou v minulosti tri roky randil a chvíľu aj býval, o tom vie. „Viem, jasné, rozprávali sme sa o tom aj na ostatnom Let's Dance. Veľmi sa pre neho teším, zdá sa, že má veľmi sympatickú priateľku a že majú veľa spoločných záujmov. Takže im želám šťastie a radosť. Toško si to zaslúži,“ prezradila nám Vinczeová. A možno by si viacerí mysleli, že vďaka ich dobrému vzťahu bude Adela medzi pozvanými hosťami. Blondínka sa však na Tomášovej svadbe neobjaví.

„Nie, nie sme pozvaní na svadbu. Ale zas – ani ja som Tomáša nepozvala. Máme pekný vzťah, ale nie sme v každodennom kontakte. Určite mal miesto pre bližších ľudí a je to úplne v poriadku,“ dodala.