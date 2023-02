Tomáš Bezdeda bude opäť v relácii RTVS Záhady tela. Proti sebe sa dnes večer na Jednotke postavia tímy Monika Bagárová a Jan Bendík a Peter Cmorik a Tomáš Bezdeda.

Tomáš Bezdeda opäť v relácii Záhady tela. Zdroj: RTVS

„Ako sa máš, Tomáš?“ bude zisťovať moderátor Marián Miezga. „Zaľúbený som. Je to veľmi pekné, pretože človek sa v živote naozaj zaľúbi tak jedenkrát, dvakrát, tí šťastnejší aj trikrát. Chcel by som pozdraviť ako ‚tvrdý rocker‘ svoju priateľku,“ povedal s humorom sebe vlastným Tomáš. ,,A nestvrdol si náhodou za ten čas, keď si pri partnerke? No lebo keď si tu bol naposledy, si bol ohybný. Dokonca si nám tu urobil špagát alebo rozštep,“ opýtal sa ho Miezga. „Urobil som rozštep, neviem, či by som si teraz trúfol… Dokonca sa tomu vyhýbam, pretože som počul, že sa pri tom zväčšuje zadok,“ vyhýbal sa rozštepu Tomáš, no Marián chcel silou-mocou zistiť, či od minula skutočne nestvrdol. A Bezdeda to dal naozaj ako pán! Takže Miezga dostal odpoveď – nie, nestvrdol.