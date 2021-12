Žena, ktorá by chcela Toša zbaliť, nemôže byť žiarlivá. „Nie, nemám frajerku. Mal som takú kamarátku, s ktorou to nevyšlo. Problém je, že je ťažké nájsť niekoho, kto ti bude veriť. Kto ti nepovie, že ty si spevák, ty ma podvedieš, ty o chvíľu zavoláš inej. A mne sa to stáva bežne. Takže ja potrebujem silnú osobnosť, ktorá bude akceptovať, že spievam, že mi napíše nejaká fanúšička a že jej odpíšem, ďakujem, som rád, že sa ti páči moja muzika – čo sa mi teraz stáva často, lebo som vydal nový singel Krásne a veselé. Nájsť ženu, ktorá bude tolerantná a bude mať nadhľad, bude to akceptovať, je podľa mňa ťažké,“ zveril sa nám Tomáš.

Tomáš Bezdeda Zdroj: PLUS JEDEN DEŇ