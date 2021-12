Bol 21. október a Peter Lipa sa druhýkrát narodil. Z hrozivo vyzerajúcej nočnej havárie totiž zázrakom vyviazol len s ľahkými zraneniami. „Keď som videl tú nehodu a to auto a že pán Lipa vyšiel z neho po vlastných, klobúk dole,“ zahlásil moderátor markizáckeho Telerána Roman Juraško.

„To auto vyzeralo strašne! Keď som sa sám naň pozrel, tak som sa zľakol! Spomínam si na moment, keď som stratil vedomie, kontrolu a odovzdal som sa do rúk osudu. Nemohol som nič robiť, to sa tak rýchlo zbehlo. Bolo to v noci za zákrutou, na diaľnici, kamión zrazil diviaka, kamionista ostal stáť. Išiel sa na to pozrieť, baterkou signalizoval, že pozor. Videl som to zviera na zemi, vrazil som do auta, čo bolo naboku, predným ľavým blatníkom, to ma odrazilo na zvodidlá a šmýkal som sa ďalej, až som vrazil do kamióna,“ opísal detailne nehodu Lipa v Teleráne.

Spevák bol našťastie pri plnom vedomí a z auta vyšiel po svojich. „Nestratil som vedomie, vystúpil som z auta a hneď som sa začal ohmatávať, čo viem a neviem. Zistil som, že môžem chodiť, rozmýšľať, akurát s dýchaním som mal problém. Nikomu sa nič nestalo, iba mne. Nejakí ľudia prišli za mnou, nepamätám si to presne, zobrali ma do svojho auta a zavolali záchranku,“ pokračoval. Lipa tieto dni vydáva novú pesničku „Niekde som čítal“, v ktorej paradoxne spieva o krehkosti života. Nahral ju však ešte pred osudným dňom. Z takej spojitosti behá mráz po chrbte...

Peter Lipa mal v októbri vážnu nehodu

Anketa Máte radi tvorbu Petra Lipu? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: