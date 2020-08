Lenka Vacvalová už niekoľko rokov moderuje rôzne spoločenské akcie v Čechách. Okrem toho je z nej veľká športová nadšenkyňa. Okrem turistiky totiž aj veľmi rada behá. Pred pár dňami sa zúčastnila charitatívneho bazáru.

Moderátorka Lenka Vacvalová. Zdroj: Fashion TV

V oranžových minišatách a decentne upravená pôsobila veľmi dobre a úsmevy rozdávala na všetky strany. No pri pohľade na jej outfit smerom k nohám, sa viacerí chytali za hlavu a z toho hnusu, čo vidia, nechápali. Neupravené nechty v strieborných šľapkách vyzerali poriadne zdevastovane. Ryšavka si na akciu rozhodne mala dať radšej topánky so zavretou špičkou alebo tenisky, no v lepšom prípade by mala čo najskôr zájsť na pedikúru.