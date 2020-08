Andrea Verešová sa nevlastnou dcérou Valentínou na sociálnej sieti takmer vôbec nechváli. Jej deti sú rovnako ako Valentína zdatní športovci, ale to je asi jediné, čo ich spája.

Modelka Andrea Verešová s manželom. Zdroj: profimedia

Nedávno sa Volopichová zúčastnila aj na skokanskej exhibícii v Prahe, kde si pri páde do vody spôsobila menšie zdravotné problémy. Treba uznať, že je to veľká sympaťáčka a že by sa pokojne mohla venovať aj modelingu ako jej nevlastná, slávna mama.

Prečítajte si tiež: