"Niekedy vám v živote nevyjdu veci tak, ako by ste si priali aj napriek tomu, že ste bojovali do poslednej chvíle. Myslím, že je fér vám povedať, že už nie sme rodina. Hlavne preto, že ste boli pri našom začiatku, aj pri narodení našej Ruminky a viem, že veľa z vás nám držalo palce. S Machom jsme se rozešli z mnoha důvodů," priznala Bagárová v prvý sviatok vianočný na svojom Instagrame, že už netvorí pár s otcom jej malej dcérky Rumie.

"Obaja sa ale budeme snažiť, aby Ruminke v živote nechýbal úsmev a radosť zo života. Chcela by som veľmi poprosiť médiá o rešpektovaní nášho súkromia. Je to vec, ktorá bolí a nie je jednoduché o nej hovoriť. Nikdy pre mňa nebolo nič viac ako láska a rodina. Priznávam otvorene, že potrebujem čas na to, dať sa dokopy a preto som sa rozhodla, že sa teraz na chvíľu vyparím z internetového sveta a budem sa naplno venovať sebe a svojej Ruminke, ktorá je zmysel môjho života. Verím, že na nás budete myslieť a že mi to odpustite. Vidíme sa čoskoro... Love U All! S láskou Monika," dodala speváčka a porotkyňa SuperStar.

