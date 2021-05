Rozhodnutie vtedy 27-ročnej Tiny mnohí jej fanúšikovia nechápali. Zavolať si politika za krstného otca hudobného albumu nebolo vôbec bežné. Viacerí si dokonca mysleli, že chce vstúpiť do politickej strany. „Nikdy som nebola kontroverzný človek a nevedela som prvoplánovo vymyslieť, čo bude ľudí šokovať a to, že som oslovila pána Fica, bola obrovská náhoda,“ obhajovala sa v tom čase. Prekvapením bolo nielen to, že ho speváčka na akciu zavolala, ale že aj on sám prijal toto pozvanie.

Najnovšie sa Tina ukázala v internetovej relácii Aktualít Na scéne, v ktorej moderátor a autor relácie Marek Vagovič túto tému opäť vytiahol. „Dokonca si vtedy o Ficovi povedala, že je to milý a sčítaný pánko,” podpichol ju. „Tak som ho vnímala,” priznala Tina. „Nemalo to vtedy nič spoločné s politikou. Nedostala som za to ani jeden cent. Dostala som za to kvietok. Bol to čistý výpad. Na jednej akcii sme sa stretli veľká skupina ľudí, v tom momente sa mi to zdalo také vtipné,” pokračovala. Vagovič chcel vedieť aj to, či by to urobila opäť.

Speváčka Tina. Zdroj: EMIL VAŠKO/Plus JEDEN DEŇ

„Nie. V prvom rade by som už asi ani nekrstila album. To by sa mi už ani nechcelo robiť. Bol to taký nerozvážny ťah, vôbec som nevedela, do čoho sa púšťam,” priznala suseda ministra obrany SR Jaroslava Naďa s tým, že politika ju vôbec nezaujíma. „Veľmi nesledujem nikoho politickú kariéru. Politika je veľmi široký záber, kde mám pocit, že tak ako všetko na svete, či je to medicína, hudba, školstvo, environmentalistika vzniklo s nejakým pekným zámerom pre všetkých, a potom sa to nejako zvrhlo. Mám taký pocit, že aj tá politika je taká. Aby som to sledovala, potrebovala by som ísť úplne do hĺbky, lebo zrazu je to o tom, že kto, kde má aké prepojenie, kde sleduje aké záujmy, kde má aké cash – flow a že je tam úplne iný zámer. Nemám na to ani čas, ani chuť a ty si v tom dobrý, ty to robíš. Ja robím svoje a nemám pocit, že v tomto sa chcem angažovať a ani rýpať,” dodala na záver speváčka Tina.

