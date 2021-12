FOTO Tina má NOVÉHO FRAJERA: ZBALILA 21-ročného zajačika! Je ním uznávaný britský boxer

Tinu (37) so Separom (33) mnohí považovali za ideálny pár. Dvojica má spoločnú dcéru Tiu Lilianu a vždy pôsobili ako dokonalá rodinka. Opak bol však pravdou. Už dlhší čas mali medzi sebou problémy, až to vyústilo do toho, že v auguste 2020 oznámili koniec.