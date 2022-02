Asi každý z nás pozná aspoň jeden text pesničiek z ruky Kamila Peteraja, ktoré vytvoril pre mnohých hudobníkov. Najnovšie opäť spojil sily s výtvarníkom Martinom Augustínom a slávnostne pokrstili knižné dielo Sen menom láska.

Textár Kamil Peteraj a maliar Martin Augustín pokrstili svoju spoločnú zbierku básní. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Krstnou mamou bola speváčka Lucie Vondráčková, ktorá najnovšie začala s textárom spolupracovať. „Celé to bola zhoda okolností. My sme sa stretli asi pred 15 rokmi a bolo to moje veľké prianie spolupracovať s ním,” prezradila Vondráčková, ktorá hosťom na krste aj zaspievala. Počas pesničky, ktorej text pre ňu napísal Peteraj, ho neplánovane vyzvala do tanca.

Ten sa zo začiatku bránil, no Lucka sa nedala odradiť. Chytila ho za ruku a už tancovali. Na parkete im to spolu pristalo a hostia im aj schuti zatlieskali. „S Luckou sa spolupracuje skvele. Zaskočila ma, keď ma vytiahla do tanca, vôbec som to nečakal. Ja nie som nejaký perfektný tanečník, skôr som na rýchle rytmy, valčíky mi veľmi nejdú,“ reagoval vtipne Peteraj. Časť jeho básní na krste odrecitoval herec František Kovár, ktorý sa tejto úlohy zhostil na jednotku.