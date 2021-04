Tereza a Milan tvoria najzaľúbenejší pár v šou Svadba na prvý pohľad. Na Maldivách si iba utvrdili, že im to klape a jeden bez druhého už takmer ani nemôžu byť. No príde veľká skúška ich vzťahu.

Tereza sa síce do fitness trénera tiež rýchlo zamilovala a na svadobnej ceste sa od neho nevedela odtrhnúť, po príchode nastala tvrdá realita. Ako priznala, najviac sa obáva toho, ako to bude s ich bývaním. Milan má totiž milovanú prácu stavebného akustika v Prahe a ona si chce niečo rozbehnúť na strednom Slovensku. Sympatický športovec jej však sľúbil, že keď sa budú musieť rozhodnúť, vyberá si ženu svojho života a je ochotný sa aj presťahovať. Zatiaľ si však povinnú karanténu po exotike užívali v dome jej rodičov v lone malebnej prírody. Tí sa zatiaľ presunuli do ďalšieho domu neďaleko.

V tomto malebnom domčeku si Milan a Tereza užívali karanténu po exotike. Zdroj: tv markíza

Počas celej doby si užívali spoločnosť jeden druhého, no potom povedal Milan Tereze nepríjemnú správu. Na týždeň si musel odbehnúť pracovne do Prahy. ,,Budeš mať pokoj konečne," odpovie mu Tereza. ,,Aký pokoj? Vieš ako mi budeš chýbať?" upokojí ju Milan. ,,Teraz, keď sme boli spolu dennodenne, tak to bude taký šok pre mňa odrazu," zosmutnela Tererza, no to ešte netušila, čo jej následne Milan oznámi. ,,Písal mi kámoš, či nepôjdem k nemu cez víkend na kolaudačnú párty," opatrne jej povedal a ako zrejme tušil, Tereza z toho dvakrát nadšená nebola. ,,Takže sa ideš do Prahy zabávať, áno?" podráždene reagovala jeho nevesta. Pred cestou sa tak trochu pohádali a výrazne mu povedala, že hoci bude mať na párty obrúčku, niektoré ženy idú vyslovene na ženáčov.

Milan musel odísť na týždeň do Prahy. Zdroj: tv markíza

Studená sprcha ju však ešte len čakala. ,,Už idem na tú kolaudačku, budeme tam len my dvaja s kamošom... A ešte teda dve baby," oznámil jej cez video hovor. Následne si užíval na kamarátovej žúrke a spoločnosť im robili dve sexi blondíny. A hoci mu Tereza niekoľkokrát volala, on kašlal na telefón a venoval sa iným kráskam. A... ktorá žena by sa na toto nenahnevala? Ako to dopadne, uvidíte v šou Svadba na prvý pohľad.

