Od skončenia šou prešla výraznejšími zmenami aj 24-ročná tmavovláska, ktorá sa dostala medzi tri najúspešnejšie nevesty. Jej extravagantný výzor je dnes minulosťou a Terka to dala na nežnejšiu nôtu, dokonca si predĺžila vlasy. Prekvapivé je preto priznanie, že už aj ona podľahla trendu kozmetických úprav.



Tereza vstúpila do šou ako extravagantná a tajomná kráska. Zdroj: instagram /terinka_a

„No nalejme si čistého vína. Poviem vám normálne pravdu, čo sa týka obočia, tak to si nemyslím, že sa radí k estetickým úpravám, to mám proste len lamináciu, to je ako nechty alebo vlasy. Čo sa týka výplní, tak v januári som bola na výplň kyselinou hyalurónovou do pier, pretože som mala viditeľné horné ďasno, tak sme urobili ‚Russian Lips‘, aby pri úsmeve nebolo vidno to ďasno. A ďalej mám botox v čele, ktorý už tiež pomaličky vyprchá. A jediné, čo by som možno chcela, tak trošičku tuto vyplniť (ukázala na tvár a líce), aby som mala symetrickú tvár,” priznala fanúšikom.



