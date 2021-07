Zaľúbenci Tereza a Milan všetkých prekvapili v šou, ktorá na obrazovkách vyvrcholila pred vyše dvoma mesiacmi. Český fitnes tréner sa do nevesty zamiloval počas toho, ako ju trénoval, pretože chcela schudnúť do svadobných šiat. A hoci jej experti vybrali sympatického Martina, on sa rozhodol, že osud chytí do vlastných rúk a túto svadbu jej prekazil. Pred oltárom nakoniec stál on. Napriek tomu, že Tereza bola v šoku, priznala, že sa zamilovala.

Tereza a Milan Zdroj: tv markíza

Odsťahovala sa do Prahy a dvojica najnovšie priznala termín reálnej svadby – 14. august. „Svadba bude na Slovensku, pomáha mi aj mama. Riešia sa konkrétne veci ako kvety, program, outfity, ubytovanie a podobne,” prezradili hrdličky pre portál markiza.sk.

Prečítajte si tiež: