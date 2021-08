Český fitnes tréner sa do nevesty Terezy zamiloval počas toho, ako ju trénoval, pretože chcela schudnúť do svadobných šiat. A hoci jej experti vybrali sympatického Martina, on sa rozhodol, že osud chytí do vlastných rúk a túto svadbu jej prekazil. Pred oltárom nakoniec stál on.

Tereza a Milan sa zosobášili aj v reálnom živote. Zdroj: Instagram Markíza

Následne si užili dovolenku na Maldivách, na ktorej sa od seba ani na chvíľu neodtrhli. Obaja však priznali, že hoci sa milujú, veľkým problémom bude spoločné bývanie. Láska však napokon zvíťazila. Tereza sa odsťahovala za Milanom do Prahy, kde spolu začali žiť. A od uplynulej soboty sú manželmi aj v reálnom živote. Tereza si na svojom veľkom dni dala naozaj záležať. Výdavala sa pod holým nebom a zvolila nádherné, romantické šaty. Blondínka vyzerala ako víla, čo podčiarkla jej čelenka z bielych kvietkov vo vlasoch. Dá sa povedať, že štýlovo presne naopak ako pred televíznymi kamerami. Kedy sa vám páčila viac?

Svadba Terezy a Milana v markizáckej šou. Zdroj: tv markíza

