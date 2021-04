Český fitnes tréner Milan na poslednú chvíľu prekazil Tereze svadbu so sympatickým Martinom. Trojicu odborníkov doslova uprosil, aby pred oltárom stál on, pretože je až po uši zaľúbený. Keď ho nevesta zbadala, od šoku stratila slová. Neskôr však priznala, že aj on sa jej už počas tréningov veľmi páčil, ale nedúfala, že práve ona by bola jeho typ. Ako zábava po obrade gradovala, Terezine city začali byť čoraz väčšie. „V priebehu pol hodiny som sa zamilovala,” priznala.

Tereza a Milan si užili svadobnú cestu na Maldivách. Zdroj: tv markíza

Na zaľúbencov čakal po ich vášnivej svadobnej noci výlet do raja. „Medové týždne” si išli užiť na Maldivy. V oáze pokoja sa od seba nevedeli odtrhnúť. Neustále sa bozkávali, dávali si jazýčkové a objímali sa. Tereza však neskôr vyslovila obavy z budúcnosti. „Keď sa vrátime do reality, bude to pre nás obrovský šok. Problémom by mohlo byť hlavne miesto žitia. Ja mám nejaké svoje plány v rámci stredného Slovenska a Milan má rád svoju prácu v Prahe,” priznala. Ako to dopadne a či ostanú spolu, sa diváci čoskoro dozvedia.

